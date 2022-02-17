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Два порушення на Донбасі з початку доби: окупанти застосували важку артилерію

Автор: Артур Родивилов

У середу, 16 лютого, збройні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. З початку доби, 17 лютого, зафіксовано два порушення, бойовики застосували важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС у Facebook.

У середу окупанти вели вогонь з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї:

  • по околицях Станиці Луганської та Новозванівки;
  • у бік Луганського;
  • недалеко від Мар'їнки;
  • у напрямку Сизого;
  • по Катеринівці.

Крім того, поблизу Лобачеве і Водяного найманці залучили безпілотні літальні апарати, за допомогою яких зробили скидання пострілів ВОГ-17 і ВОГ-25.

Унаслідок ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

За поточну добу з боку гібридних військ РФ зафіксовано два порушення із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння.

По околицях Причепилівки найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм. Поблизу Водяного обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів калібру 120 мм.

Нагадаємо, 15 лютого бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі.

Днем раніше двоє українських військових отримали поранення.

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