Два порушення на Донбасі з початку доби: окупанти застосували важку артилерію

У середу окупанти вели вогонь з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї:

по околицях Станиці Луганської та Новозванівки;

у бік Луганського;

недалеко від Мар'їнки;

у напрямку Сизого;

по Катеринівці.

Крім того, поблизу Лобачеве і Водяного найманці залучили безпілотні літальні апарати, за допомогою яких зробили скидання пострілів ВОГ-17 і ВОГ-25.

Унаслідок ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

За поточну добу з боку гібридних військ РФ зафіксовано два порушення із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння.

По околицях Причепилівки найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм. Поблизу Водяного обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів калібру 120 мм.