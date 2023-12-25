Два шага вперед, один назад. Изменит ли Армения курс с России на Запад

При подготовке материала использовались: публикации изданий "Новости Армении" и "АрмИнфо", заявления премьер-министра Никола Пашиняна, других армянских политиков, президента России Владимира Путина и представителей МИД России, комментарии эксперта по вопросам Южного Кавказа в Польском институте международных отношений (Варшава) Войцеха Войтасевича.

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Традиционно Россия считалась главным союзником Армении, начиная с роли защитницы христиан в Османской империи. Сейчас между странами действует военный союз в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), российские военные дислоцируются на базе в Гюмри на северо-западе страны и пользуются аэродромом к югу от Еревана. Экономическая интеграция осуществляется через Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС).

Неофициальная поддержка во время первой Нагорно-Карабахской войны в начале 1990-х помогла армянам удержать регион. Но с тех пор, как "бархатная революция" 2018 года привела к власти Никола Пашиняна, считается, что Армения начала движение в сторону Запада. На фоне полномасштабного вторжения в Украину с последовавшим ослаблением военной мощи России тенденция ускорилась. В сентябре премьер впервые признал зависимость от нее стратегической ошибкой.

"Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией… Но сегодня, когда Россия нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что даже если бы она захотела, то не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности. Этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависимость или привязка только к одному центру сама по себе является стратегической ошибкой", - говорил Пашинян в сентябрьском интервью La Reppublica.

Фото: Никол Пашинян признал зависимость от России в сфере безопасности стратегической ошибкой (Getty Images)

Уже после стремительной операции Азербайджана 19-20 сентября и массового исхода армян из Нагорного Карабаха он заявил, что Россия не способна гарантировать безопасность его страны. А недавно армянский лидер впервые фактически обвинил Владимира Путина в сдаче Карабаха, нарвавшись на ответные угрозы из Москвы.

Пашинян против Путина: упреки и обвинения

В октябре 2022 года на саммите в Праге (Чехия) Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию, согласно которой Ереван признал бакинский суверенитет над Карабахом. Как заявил Путин на итоговой прямой линии, его "особо не информировали о том, что готовятся к принятию такого решения".

"Это же все мы понимаем: не мы же отказались от Карабаха, это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана, и сделали они это инициативно, на самом деле", - отметил он, считая, что Пашинян игнорирует саммиты СНГ и ОДКБ из-за внутренних процессов, а не из-за отказа продолжать сотрудничество.

Вдогонку последовали слова представительницы МИД России Марии Захаровой о том, что договоренности по Карабаху в рамках трехстороннего соглашения от 2020 года (при участии Путина) не были выполнены преимущественно из-за Армении.

"Пусть прочитают и посмотрят, кто какое обязательство не выполнил. То есть в трехстороннем заявлении от 9 ноября написано, что Азербайджан должен напасть на Карабах, а российские миротворцы в это время должны быть в укрытиях?", - ответил Пашинян.

По его мнению, "миротворцы" не защитили мирное население во время боев 19-20 сентября, хотя обязаны были вмешаться. Кроме того, в интервью Общественному телевидению Армении он прошелся по ОДКБ. В мае 2021-го во время пограничных столкновений с Азербайджаном он направил запрос на военную помощь, но ответа не последовало. Аналогичная просьба в сентябре 2022 года тоже была проигнорирована.

Пашинян считает, что бездействие ОДКБ и России нарушило договоры об обеспечении коллективной безопасности и отдельный договор с Москвой о военной помощи. Именно этот факт вынудил его правительство спустя месяц публично признать Карабах частью Азербайджана.

Армянский премьер не приехал на встречу лидеров стран ОДКБ в Минске, декабрьский Совет парламентской ассамблеи тоже прошел без делегации из Еревана. До этого Пашинян просил партнеров не обижаться и говорил, что его страна не выходит из организации, но намерена диверсифицировать отношения в сфере безопасности. Последние сигналы из Москвы, очевидно, его разозлили.

Фото: слова Владимира Путина о Карабахе разозлили власти Армении (Getty Images)

В российском парламенте говорят, что тот пытается переложить ответственность за сдачу Карабаха на Москву. И делают вывод, что армянское руководство пытается совершить крутой вираж на Запад.

"Тем самым Ереван рискует наступить на украинские грабли и принести в жертву многовековые дружественные российско-армянские связи в угоду западным русофобам", - пригрозил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Эксперт по вопросам Южного Кавказа в Польском институте международных отношений (Варшава) Войцех Войтасевич называет взаимный обмен упреками между Арменией и Россией политической игрой. Что касается Нагорного Карабаха, то Пашинян понимал, что весь мир смотрит на регион как на часть Азербайджана, поэтому интервенция России и ОДКБ была невозможна. Но в отношении пограничных боев в 2022 году то, что союзники ничего не сделали, стало проблемой с армянской точки зрения.

Критика российских "миротворцев" также касалась их бездействия во время азербайджанской блокады Лачинского коридора, связывавшего территорию Армении с остатками так называемой "Нагорно-Карабахской республики". Та блокада в результате вылилась в гуманитарный кризис.

"Но что должен был сделать Пашинян? После войны 2020 года он знал, что армянская армия очень слабая, что не сможет победить в войне с Азербайджаном. Россия не хотела продавать оружие, армянские власти искали его по всему миру, но нужно понимать, что экономические возможности Еревана и Баку несопоставимы", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, Пашинян пытался сделать все, чтобы добиться какой-то автономии для карабахских армян. О политической речь уже не шла, поэтому все усилия были направлены на обеспечение языковой и культурной автономии. Армения хотела привлечь ООН, Евросоюз, США и Россию, но переговоры затянулись и в итоге Азербайджан решился на свою операцию.

"Путину легко говорить, что Пашинян отдал Карабах, но у него не было выбора. Он мог бы дальше говорить о том, что это часть Армении. Но в случае новой войны она потерпела бы 100%-ое поражение", - добавил Войтасевич.

Разворот на Запад. От сближения с ЕС до ратификации Римского статута

Слова Пашиняна о диверсификации отношений в сфере безопасности не расходятся с делом. Например, достигнуты соглашения о военных поставках из Франции. В октябре министр обороны Себастьян Лекорню заявил, Париж поставит определенное количество вооружений, в том числе средства противовоздушной обороны. А в ноябре стало известно, что запланированные к передаче Украине легкие бронемашины Bastion поставят Армении.

С февраля 2023 года в стране работает гражданская миссия Европейского союза (EUMA). Это нейтральная миссия, которая действует исключительно на армянской территории и не имеет исполнительной функции. Она рассчитана на два года с целью способствовать стабильности в приграничных районах Армении и нормализации отношений с Азербайджаном.

Кроме того, между Брюсселем и Ереваном действует Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Пашинян называет его одним из столпов реформ в Армении, говорит о стремлении максимально сблизиться с ЕС и сотрудничестве в сфере реформирования полиции, судебной системы, образования и государственного управления.

Фото: Никол Пашинян все чаще говорит о желании максимально сблизитьсяс Евросоюзом (Getty Images)

В качестве первого шага по укреплению сотрудничества 11 декабря Евросоюз расширил миссию со 138 до 209 человек. Тогда же министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сделал ряд заявлений о проевропейском векторе. В том числе заявил, что решение о старте переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС приветствует не только правительство, но и армянский народ. По его словам, процесс демократизации и реформирования страны "не остановится ни на секунду".

Но как далеко готов зайти Ереван? Эксперт Войцех Войтасевич говорит, что власти хотели бы вернуться к подписанию Соглашения об ассоциации. Документ уже был готов в 2013 году, но в конце концов тогдашнему президенту Сержу Саргсяну позвонили из Кремля, и он отказался. После этого Владимир Путин запустил Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).

Теперь же армянские власти хотят новый договор с Евросоюзом, и расширение миссии наблюдателей стало первым шагом.

"Во-вторых, им важно получить безвизовый режим, чтобы армяне могли путешествовать в страны ЕС без шенгенских виз. Еще они хотят зону свободной торговли. В принципе, это самое важное. Кроме того, идут переговоры с США и Франции о строительстве электростанции, чтобы ослабить зависимость от российских ресурсов и газа. Но быстро провести такие решение сложно, для этого потребуется время", - рассказал Войтасевич.

Отдельно глава МИД Армении подчеркнул важность ратификации Римского устава.

"Присоединившись к Международному суду ООН (МУС), Армения способствовала укреплению международной правовой системы, в то же время подтверждая суверенное право принимать решения исходя из собственных национальных интересов", - подчеркнул Арарат Мирзоян.

Ратификация Римского устава обязывает выполнять предписания МУС. Самым резонансным в 2023 году стал ордер на арест Владимира Путина за военные преступления в Украине. Однако еще до финального решения в Армении обещали, что не станут арестовывать российского диктатора в случае приезда.

У ратификации Римского статута есть свои причины, и это точно не демонстрация готовности арестовать Путина.

"Армения захотела стать частью международного трибунала. Чтобы в будущем, если Азербайджан решится на военную операцию в Занзегурском коридоре, была возможность поставить Ильхама Алиева перед трибуналом. Конечно, если Путин прилетит в Армению, никто бы его не задержал и не выдал Гааге", - объяснил Войтасевич изданию.

Отметим, Занзегурский коридор - это продвигаемый Азербайджаном транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении. Он рассматривается как коридор для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой. Концепция продвигается после окончания второй Карабахской войны. Армения возражает, опасаясь потери суверенитета над южными районами Сюникской области.

Взгляд на Украину. Почему меняется политика Пашиняна

Недоволен Кремль и сменой армянского взгляда на российское вторжение в Украину. Если раньше в Ереване предпочитали воздерживаться от конкретных шагов, то 6 сентября Анна Акопян (жена Никола Пашиняна) посетила саммит первых леди и джентльменов в Киеве и передала гуманитарную помощь от правительства Армении.

Фото: Анна Акопян (слева) на саммите первых леди и джентльменов в Киеве (president.gov.ua)

Спустя месяц на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде президент Владимир Зеленский впервые встретился с Пашиняном. На переговорах, которые многие назвали историческими, стороны обсудили сотрудничество и межрегиональные экономические проекты. А участие армянской делегации в саммите по украинской "формуле мира" на Мальте в Москве расценили как антироссийский жест.

"В Ереване должны осознавать, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит нашей стране. Вызывает сожаление, что нынешнее руководство республики целенаправленно, настойчиво разрушает наши союзнические отношения", - заявила спикер МИД России Мария Захарова.

В ответ замминистра иностранных дел Армении Паруйр Оганесян отверг обвинения и отметил, что на платформе министров безопасности обсуждалась более широкая повестка.

Польский эксперт Войцех Войтасевич объясняет сближение Армении с Украиной разочарованием тем, как Россия отнеслась к армянам в Нагорном Карабахе. Более того, есть опасения того, что если РФ победит в Украине, то следующей целью могут стать страны Южного Кавказа.

"Мы помним, как армянам не нравилось, что Украина продавала оружие Азербайджану. Но мне кажется, что политика Пашиняна зависит от настроений армянского общества. Сейчас оно разочаровано, по сути занимает антироссийские позиции. Пашинян, будучи популистом, тоже менял позицию, когда мы говорим об Украине. И это причина новой политики Еревана", - объяснил он РБК-Украина.

Армянская многовекторность. Два шага вперед и один назад

По мнению Войтасевича, власти Армении до сих пор не определились с тем, как выстроить внешнюю политику.

"В Ереване я часто слышал, что решение о пересмотре отношений с Россией это не их решение, а именно России. После того, как в ситуации с Карабахом армян оставили один на один с Азербайджаном. Теперь они хотят смотрят в сторону США и европейских стран, не участвуют в заседаниях СНГ и ОДКБ, хотя прямо не заявляли о намерении выйти из этих организаций", - отметил он.

По его словам, неофициально в Ереване говорят, что еще год назад говорили американским и европейским политикам о желании выйти из ОДКБ. Но в ответ услышали, что время не пришло, и есть угроза военной операции России в Армении.

Отметим, похожие намеки в ноябре делал премьер Никол Пашинян. В частности, на вопрос дальнейшем членстве Армении в ОДКБ он заявил, что будет руководствоваться национальными интересами.

"Наши партнеры в ОДКБ тоже должны нас понять. Если мы, будучи членами ОДКБ, не можем получить необходимую помощь и поддержку, и при этом членство является непреодолимым препятствием для получения помощи от других сторон, то мы должны принимать решение, руководствуясь своими интересами", - говорил он.

Однако многие аналитики в Армении подчеркивают, что де-факто страна уже вышла из ОДКБ, рассказывает Войцех Войтасевич.

"Для них важнее реальность, чем официальный статус. Мне кажется, что армянское правительство примет решение выйти из ОДКБ, когда получат сильные гарантии безопасности от Запада. И такие гарантии Запад может дать только тогда, когда Россия потерпит поражение в Украине. До этого и Запад, и Армения будут очень осторожными. Скорее всего, отношения с Россией в 2024 году будут такими же, как в этом. В рамках так называемой политики "два шага вперед, один - назад", - отмечает эксперт.

Причем такая формулировка справедлива и для отношений Армении с Западом. Многовекторность объясняется в том числе грузинским примером. Когда при Михаиле Саакашвили был взят курс на евроинтеграцию, а в 2008 году произошла российская агрессия в Абхазии и Южной Осетии. Сейчас Россия играет большую роль во внешней политике Армении. Да, у них нет общих границ, но есть угроза того, что если Ереван откажется от сотрудничества, то Москва может способствовать свержению власти.

"После азербайджанской операции в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 в Ереване проходили антиправительственные протесты. И были опасения, что если демонстрации перерастут во что-то большее, Россия использует их для смены правительства", - добавил Войтасевич.

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На прошлой неделе появилась новость о том, что Армения впервые присоединилась к европейским санкциям против России по "акту Магнитского" (за нарушение прав человека). Однако вскоре публикацию на сайте Совета ЕС исправили, убрав Армению из первоначального списка.

В то же время была приостановлена лицензия на вещание радио "Sputnik Армения". Причина - авторская передача российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна, в которой он обвинил Никола Пашиняна в предательстве и задавался вопросом "останется ли тот в живых после всех этих событий вокруг Армении".

Несмотря на это, политика многовекторности продолжается. Сегодня Пашинян отправился с первым за последние семь месяцев рабочим визитом в Москву. Там он примет участие в заседании Евразийского экономического совета и неформальном саммите СНГ. По итогам которых, вероятно, станет понятно, насколько в действительности отдаляется Армения от России и как далеко в этом готова зайти.