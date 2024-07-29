В двух шагах от медалей Олимпиады. Сборная Украины финишировала пятой в спортивной гимнастике

Гимнасты соревновались на перекладине, параллельных брусьях, в опорном прыжке, на кольцах, коне и свободных выступлениях. Цвета Украины защищали Назар Чепурный, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах и Олег Верняев.

Украинцы достойно соперничали с японцами, китайцами, американцами и британцами. Лучшим для команды стало выступление Ковтуна на параллельных брусьях, когда гимнаст завоевал 15.433 балла. Рядом с топ-3 отечественные атлеты находились на протяжении всего соревнования.

Впрочем, финальные выступления конкурентов не позволили сборной Украины зацепиться за медали. Сборная Японии набрала 259,594 балла. На полпункта от них отстал Китай, сборная США уступила почти два. Итоговый результат украинцев оказался почти на четыре балла хуже.

Олимпиада-2024, спортивная гимнастика, мужские команды:

Япония – 259.594 баллов Китай – 259.062 США – 257.793

...5. Украина – 254.761

На Олимпиаде в Токио Украина в этой дисциплине заняла 7-е место. Тогда "золото" взяли россияне, а сборные Японии и Китая дополнили подиум. Лучшим результатом отечественных гимнастов в истории остается командное серебро на Олимпийских играх-2000.