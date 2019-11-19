Два гравці збірної України потрапили в сферу інтересів "Галатасарая"

Футболісти збірної України Віктор Циганков та Роман Яремчук потрапили у сферу інтересів турецького "Галатасарая". Про це повідомляє видання Fotomac.

Скаути стамбульського клубу підготували для головного тренера команди Фатіха Теріма звіт по хавбеку київського "Динамо". Після ознайомлення з доповіддю наставник визначиться з рішенням про можливі переговори щодо трансферу Циганкова.

Також скаути стежили грою форварда "Гента" в матчі заключного туру відбору Євро-2020 проти Сербії (2:2), в якому Роман забив гол. Зараз у турецької команди проблеми з форвардами через травми Радамеля Фалькао і Флоріна Андоні, питання про нового нападаючого в клубі стало досить актуальним.

"Галатасарай" йде на 6 місці в чемпіонаті Туреччини.

Нагадаємо, Віктор Циганков був визнаний кращим гравцем збірної України в матчі з Сербією за даними порталу InStat. Крім того, Роман Яремчук став найкращим бомбардиром "синьо-жовтих" у відборі Євро-2020.