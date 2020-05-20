Два міста не надали УЄФА гарантій проведення матчів Євро-2020

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не отримав від влади Лондона і Амстердама гарантій готовності до проведення матчів чемпіонату Європи, перенесеного з 2020 на 2021 рік. Саме через це організація відклала засідання виконкому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

На засіданні 27 травня планувалося ухвалити остаточне рішення про формат і дати наступного сезону в європейському футболі. Зустріч була перенесена на 17 червня. До цього часу УЄФА планує врегулювати питання з деякими аренами Євро-2020.

Раніше не дивлячись на пандемію коронавірусу, підтвердили намір прийняти матчі в Більбао, Дублін, Глазго, Копенгаген, Мюнхен і Санкт-Петербург. Також Євро повинні прийняти Бухарест, Будапешт, Баку і Рим. Це перший чемпіонат Європи, який пройде не на території однієї або двох межують один з одним країн.

У зв'язку з пандемією коронавірусу УЄФА посунув терміни проведення чемпіонату Європи. Турнір пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року. При цьому він збереже назву Євро-2020.

Нагадаємо, раніше УЄФА висловив готовність до скорочення списку міст, які приймуть чемпіонат.