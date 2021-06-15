Два футболісти "Динамо" пішли в "Зорю"

Півзахисники "Динамо" Ахмед Алібеков і Сергій Булеца пішли в "Зорю". Футболісти виступатимуть у луганському клубі протягом двох сезонів.

Обидва футболісти не є важливими для київського клубу. Алібеков з вересня по березень перебував у складі Російської "Уфи", а в кінці сезону був в "Динамо" і грав за молодіжну команду.

Булеца минулі два сезони провів у "Дніпрі-1". У кампанії 2020/21 він забив 3 голи і 1 асист в 19 матчах УПЛ.

"Зоря" фінішувала третьою в чемпіонаті сезону-2020/21 і зіграє в Лізі Європи.