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За два дня энергетики заживили дома 21 тысяч семей, которые были без света из-за атак, - ДТЭК

Фото: за два дня энергетики заживили дома 21 тыс. семей, которые были без света из-за атак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За 17 и 18 мая энергетики ДТЭК вернули электричество 21 тысячи семей Донецкой и Днепропетровской областей, обесточенных из-за обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Донетчина остается зоной активных боестолкновений. Несмотря на постоянные вражеские обстрелы за двое суток энергетикам удалось с разрешения военных вернуть электричество в 19,6 тысячи домов в Донецкой области, жители которого постоянно страдают от последствий вражеских обстрелов, ракетных и авиаударов.

Также враг продолжает обстреливать и Днепропетровщину. Особенно страдает юг региона, приближенный к зоне боевых действий. Здесь удалось возобновить электроснабжение домов 1,6 тысячи семей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, специалисты ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Энергетики ДТЭК Сети делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

 

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ДТЭК