За два дня ДТЭК вернул свет почти 30 тысячам семей после обстрелов

Фото: за два дня ДТЭК вернул свет почти 30 тысячам семей после обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За двое суток энергетики компании ДТЭК вернули свет почти 30 тысячам семей после российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В частности, в Донецкой области удалось вернуть свет в почти 27 тысяч домов местных жителей.

Между тем на Днепропетровщине с 14 по 15 августа энергетики восстановили электроснабжение 2,5 тысяч домов жителей области.

Отмечается, что несмотря на опасность энергетики ДТЭК продолжают работать, как только военные предоставляют разрешение на проведение работ.

Напомним, в первом полугодии 2025 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова починили 1 441 энергообъект электросетей.

 

