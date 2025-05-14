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За два дня ДТЭК вернул свет 36 тысячам семей после обстрелов

Среда 14 мая 2025 16:36
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За два дня ДТЭК вернул свет 36 тысячам семей после обстрелов Фото: за два дня ДТЭК вернул свет 36 тысячам семей после обстрелов (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

За два дня энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти 36 тысяч семей Донетчины и Днепропетровщины, которые были без электричества в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что враг продолжает разрушать энергетическую инфраструктуру Украины. Однако энергетики в ответ на обстрелы чинят поврежденное оккупантами оборудование.

В частности, в Донецкой области за два дня им удалось вернуть свет в 33,5 тысяч домов после вражеских обстрелов.

Между тем на Днепропетровщине за последние двое суток энергетики восстановили электроснабжение 2.3 тысячи домов местных жителей.

Несмотря на опасность ремонтные бригады ДТЭК продолжают работать, как только военные предоставляют разрешение на проведение работ.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 106,7 тысячам семьям в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях, которые были без электроэнергии из-за обстрелов.

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