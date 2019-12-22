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Дві людини поранені в результаті стрілянини в Торонто

Новини » Надзвичайні події     22.12.2019 - 19:23
Дві людини поранені в результаті стрілянини в Торонто
Ілюстративне фото (Shutterstock)

Жертви нападу отримали множинні вогнепальні поранення, їх доставили в лікарню у важкому стані

В канадському місті Торонто, 22 грудня, дві людини отримали поранення в результаті стрілянини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Hive.

Повідомляється, що інцидент стався в східній частині мегаполісу. За даними поліції, кілька людей підійшли до перехожих на вулиці і почали стріляти, в результаті чого жертви нападу отримали множинні вогнепальні поранення і були доставлені в лікарню у важкому стані.

Поліція розшукує нападників. Іншої інформації не повідомляється.

Нагадаємо, в канадському місті Торонто в результаті стрілянини, яка сталася вночі 31 жовтня постраждали п'ятеро підлітків. До житлового будинку на північно-заході міста під'їхав чорний автомобіль з водієм і двома пасажирами. З автомобіля вийшли двоє людей і попрямували в будинок, де відкрили стрілянину. Нападники скоїли не менш 20 пострілів по підліткам, які перебували в коридорі.

зокрема, до житлового будинку на північно-заході міста під'їхав чорний автомобіль з водієм і двома пасажирами. З автомобіля вийшли двоє людей і попрямували в будинок, де відкрили стрілянину. Нападники скоїли не менш 20 пострілів по підліткам, які перебували в коридорі.

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