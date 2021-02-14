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Дві людини загинули і ще двоє поранені в результаті ножових атак в метро Нью-Йорка

Автор: Инна Собора

Протягом кількох годин у метро Нью-Йорка (США) сталася серія ножових нападів. В результаті дві людини загинули і ще двоє поранені.

Про це повідомляє The Independent.

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У поліції заявили, що напади сталися в період з ранку п'ятниці до ранку суботи. Влада вважає, що всі чотири жертви були бездомними.

Правоохоронці підозрюють, що у всіх атаках міг бути винен один чоловік. Всі чотири ножових поранення відбулися на лінії метро А.

Одна з жертв була виявлена мертвою в поїзді в Квінсі близько опівночі в п'ятницю з декількома ножовими пораненнями шиї і тулуб. Через дві години 44-річна жінка була знайдена зарізаною в метро у верхньому Манхеттені.

Два несмертельних напади - один з участю 67-річного чоловіка та інший з участю 43-річного чоловіка - також відбулися у верхньому Манхеттені.

У відповідь на інцидент чиновники поліції Нью-Йорка заявили, що в якості міри безпеки направлять додатково 500 офіцерів у систему метро по всьому місту.

Нагадаємо, на півдні Лондона в п'ятницю, 5 лютого, сталася серія нападів з ножем на людей. В результаті один чоловік загинув, а дев'ятеро були поранені.

Раніше повідомлялося, що в столиці Бельгії Брюсселі в комуні Моленбек чоловік озброєний ножем напав на пасажирів метро.

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