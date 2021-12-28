Більш ніж на дві години. Потяги в Україні курсують з затримкою через негоду

В Україну зайшов потужний циклон, який спровокував штормовий вітер, хуртовину та сніг до 20 сантиметрів. Через це потяги курсують з затримкою.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу " Укрзалізниці ".

Через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються в дорозі поїзди, які відправляються з Києва та курсують у напрямку півдня та заходу та зворотно.

Так, на 47 хвилин затримується поїзд №12 Київ - Новоолексіївка та більш ніж на 2 години - поїзд №81 Харків - Новоолексіївка.