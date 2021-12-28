RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Більш ніж на дві години. Потяги в Україні курсують з затримкою через негоду

Автор: Анастасія Рокитна

В Україну зайшов потужний циклон, який спровокував штормовий вітер, хуртовину та сніг до 20 сантиметрів. Через це потяги курсують з затримкою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Укрзалізниці".

Через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються в дорозі поїзди, які відправляються з Києва та курсують у напрямку півдня та заходу та зворотно.

Так, на 47 хвилин затримується поїзд №12 Київ - Новоолексіївка та більш ніж на 2 години - поїзд №81 Харків - Новоолексіївка.

Нагадаємо, синоптики розповіли, що чекає українців в цей день.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяНегода в Україні