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На дві години швидше. УЗ змінила графік руху потягу з Києва до Варшави

Фото: УЗ змінила графік руху потягу з Києва до Варшави (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

УЗ змінила графік руху потягу "Київ - Варшава", прискоривши його на 2 години. Новий розклад діятиме з 11 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

"Укрзалізниця" прискорює потяг №67/68 "Київ - Варшава" на дві години", - йдеться в повідомленні.

Так, з 11 червня потяг відправлятиметься з Києва о 18:23 замість 19:13, і прибуватиме до Варшави об 11:33 замість 14:12.

"Зворотно, з Варшави, потяг відправлятиметься о 17:49 і прибуватиме до Києва о 13:12", - додали в компанії.

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Укрзалізниця