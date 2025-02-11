"Два блока за год". Герус пояснил, что будет с ЗАЭС в случае возвращения под контроль Украины

"Когда у нас будет контроль над станцией, то в течение года ее можно будет вернуть к полноценной работе. "Укрэнерго" рассчитывает на введение в действие двух блоков. Со временем может быть больше", - сказал он.

Но, по его словам, это будет зависеть от гарантий безопасности, уровня активности бизнеса.

"В целом очень много условий и предположений. Поскольку качественное прогнозирование невозможно, то сделали какое-то минимальное", - рассказал Герус.

По его мнению, для россиян с точки зрения их энергосистемы ЗАЭС не имеет особо важного значения.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная электростанция - была оккупирована российскими войсками в начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года. Россияне разместили на территории ЗАЭС военную технику. Сейчас станция не работает и получает электроэнергию из сети Украины.