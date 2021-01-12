Два банки відмовилися співпрацювати з Трампом, - Bloomberg

Дві відомих фінансових установи Deutsche Bank і Signature Bank, які обслуговують президента США Дональда Трампа, відмовились співпрацювати з ним. Причиною є масові заворушення, влаштовані прихильниками Трампа в будівлі Конгресу США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, Deutsche Bank вирішив утриматися від будь-яких подальших ділових відносин з Трампом і його компанією. При цьому президент США винен німецькому банку понад 300 млн доларів.

Крім того, американський Signature Bank, який давно обслуговує родину Трампа, закриває два особистих рахунки Трампа. На них президент тримав близько 5,3 млн доларів. В офіційній заяві банк закликав до відставки Трампа "в інтересах країни і її народу".

Зазначається, що Signature Bank був одним з головних банків для президента США і його сім'ї. Також послугами цього банку користувався адвокат Трампа Майкл Коен.

Нагадаємо, напад на Капітолій США відбувся 6 січня. В цей час в Конгресі проходило засідання, на якому повинні були затвердити переможця на виборах президента. При цьому під стінами Капітолію проходив протест прихильників Трампа.

Сам президент вважає винними в нападі на будівлю Капітолія у Вашингтоні представників антифашистського руху "Антифа". Він заявив про це в розмові з лідером меншості в Палаті представників, республіканцем Кевіном Маккарті.