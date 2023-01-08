"Очень тяжело в Соледаре". Маляр рассказала о ситуации на востоке сейчас

На Донбассе ситуация сложная. Российские оккупанты всеми возможными способами пытаются выйти на границы Донецкой области или одержать какую-то "победу", захватив хотя бы какой-нибудь населенный пункт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram. замминистра обороны Украины Анну Маляр.
"На Востоке ситуация сложная. На некоторых участках Донецкой области мы понемногу, шаг за шагом, продвигаемся вперед. А на некоторых - наступает враг. Наступает не только регулярная армия, но и частные", - рассказала она.
По словам Маляр, оккупанты сконцентрировали немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области или, по крайней мере, с пропагандистской целью захватить хоть какой-нибудь населенный пункт.
"Сейчас очень тяжело в Соледаре", - призналась заместитель министра.
Она добавила, что большая часть украинской армии на сегодняшний день - это мобилизованные, то есть непрофессиональные военные.
"И мы, как морально взрослое общество должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями войны. Все люди разные, поэтому и испытания проходят по-разному. Но все это ради нашей общей высокой цели - сохранить государство и победить", - констатировала Маляр.
Ранее Маляр заявляла, что Россия планирует и дальше продолжать попытки наступления на востоке Украины, а также хочет активизировать мобилизацию на фоне больших потерь личного состава.
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