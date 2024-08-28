Дурову предъявили обвинения и запретили выезд из Франции

Отмечается, что Дурову были предъявлены обвинения, а также взят под судебный надзор. Ему назначен задаток в размере 5 миллионов евро, а также обязали являться в полицейский участок дважды в неделю. Дурову запрещено покидать территорию Франции.

Одно из обвинений против Дурова касается участия в управлении интернет-ресурсом, позволяющим осуществлять незаконные транзакции (ему грозит до 10 лет тюрьмы – ред.).

Его также обвиняют в отказе предоставить информацию или документы по запросу компетентных органов, а также в причастности к преступлениям, включая незаконное обращение наркотиков, организованное мошенничество и предоставление криптографических услуг.

Задержание Дурова

В субботу, 24 августа, во Франции был задержан основатель Telegram Павел Дуров. Как заявили во Франции, его подозревают в правонарушениях, касающихся отмывания денег, терроризма и мошенничества.

Больше деталей о задержании можно найти в статье РБК-Украина .

Кроме того , Европейский Союз ведет расследование относительно того, мог ли Telegram нарушить цифровые правила ЕС.

Кто такой Павел Дуров –читайте в материале РБК-Украина.

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