Дурова внесли в список террористов и экстремистов в России

Основателя Telegram Павла Дурова официально внесли в список физических лиц, по которым имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РосФинмониторинг ".

Реестр "РосФинмониторинга" обновился сегодня. Имя Дурова обозначено звездочкой - это значит, что в отношении него возбуждено дело по статье о терроризме.

Согласно законодательству страны-агрессора, банки замораживают средства и приостанавливают обслуживание лиц, включенных в этот список.

Напомним, ранее в России основателю Telegram Павлу Дурову выдвинули обвинения по статье о содействии терроризму. Кроме того, он был объявлен в международный розыск.

Что известно о Дурове

Павел Дуров - российский программист, предприниматель и миллиардер, получивший наибольшую популярность как основатель мессенджера Telegram.

В 2006 году он создал социальную сеть ВКонтакте (VK), которая впоследствии стала самой популярной платформой такого типа в России.

Однако в 2014 году Дуров покинул страну после конфликта с российскими властями и потери контроля над компанией. По его словам, причиной стали требования спецслужб РФ предоставить доступ к данным пользователей и ограничить деятельность оппозиционных сообществ, которые он отказался выполнять.

Еще в 2013 году вместе с братом Николаем Дуровым он основал Telegram, ныне являющийся одним из самых популярных мессенджеров в мире.

В августе 2024 года Дурова был задержан во Франции. Там ему было предъявлено обвинение, связанное с ненадлежащей модерацией незаконного контента в Telegram. Впоследствии предпринимателя освободили под залог.