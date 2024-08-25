Основателя Telegram Дурова задержали во Франции, - СМИ

Отмечается, что Дурова арестовали около 20:00 (около 19:00) в субботу вечером, когда он сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ле-Бурже. Его сопровождали охранник и женщина.

Причины ареста

Арест был произведен жандармами GTA (Gendarmerie des transports aériens). Причиной ареста стал тот факт, что Дуров был зарегистрирован в FPR (картотеке лиц, находящихся в розыске) и только что прибыл из Азербайджана. Он имел при себе французский ордер на розыск, выданный Национальным департаментом уголовного розыска Франции (OFMIN), на основании предварительного расследования.

Правоохранители считают, что отсутствие у Павла Дурова умеренности и сотрудничества с правоохранительными органами, а также инструменты мессенджера Telegram (одноразовый номер, криптография и т.д.), делают его соучастником наркоторговли, педофильских преступлений и мошенничества.

Этот ордер на обыск был действителен, если и только если Павел Дуров находился на территории Франции. В августе 2021 года он получил гражданство Франции.

"Сегодня вечером он допустил ошибку. Мы не знаем почему... Было ли это ограбление лишь ступенькой? В любом случае, он арестован", - сообщил телеканалу близкий к следствию источник.

Телеканал отмечает, что поскольку Дуров знал, что является персоной нон-грата во Франции, он имел привычку путешествовать в Эмираты, страны постсоветского пространства, Южную Америку и другие. Он очень мало путешествовал по Европе и избегал стран, где Telegram находится под наблюдением.

Следователь сообщил TF1, что Дуров "точно окажется в СИЗО".

"На своей платформе он позволил совершить бесчисленное количество правонарушений и преступлений, в отношении которых он не сделал ничего, чтобы сдержать их или сотрудничать. Нет сомнений, что после предъявления обвинения, его будут содержать под стражей", - отметил близкий к делу источник.

Задача ареста

Телеканал отмечает, что для следствия эта международная операция преследовала несколько задач.

Во-первых, она призвана дать толчок преступной деятельности, произвести впечатление и отпугнуть исполнителей преступлений и проступков, которые до этого времени свободно обменивались сообщениями в Telegram.

Во-вторых, они имеют целью оказать давление на европейские страны, чтобы они активизировали совместные усилия, направленные на борьбу с терроризмом в сервисе зашифрованных сообщений.

Телеканал отмечает, что в этом сервисе зашифрованных сообщений много аккаунтов используется организованной преступностью. Кроме терроризма, самые опасные дети-преступники используют Telegram для обмена контентом.

"С годами он стал платформой номер 1 для организованной преступности", - сказал один из следователей.