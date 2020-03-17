Duglas Alliance завершила 70% робіт з будівництва ГЕС в Екваторіальній Гвінеї

Міжнародна компанія Duglas Alliance LTD завершила 70% робіт з будівництва ГЕС "Сендже" в Екваторіальній Гвінеї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За словами генерального директора компанії Юрія Потійка, за підсумками 2019 року компанія більш, ніж на 70% виконала роботи з будівництва ГЕС "Сендже" на річці Веле.

Крім виконаних будівельних робіт на плотині, греблях та інших основних спорудах ГЕС "Сендже" на об'єкт завезено практично все необхідне гідравлічне та електромеханічне обладнання, загальна вага якого склала близько 7 100 тонн.

ГЕС "Сендже" - гідроелектростанція на річці Веле в материковій частині Екваторіальної Гвінеї, яка стане найбільшою серед всіх генеруючих потужностей країни та забезпечить безперебійне постачання електроенергії не тільки по всій території Екваторіальної Гвінеї, але й дасть можливість експортувати електроенергію в сусідні країни.

Будівництво здійснюється за замовленням уряду Екваторіальної Гвінеї. Основними постачальниками гідравлічного, електромеханічного, вантажопідйомного обладнання стали французька компанія Alstom (надалі американська компанія GE (General Electric)), а також українські заводи "Майстер Профі", "Дніпропрес", "Харківський завод підйомно-транспортного обладнання". Реалізація проекту почалася у 2012 році. Восени 2015 року відбулося перекриття річки Веле.

У 2016 році будівництво об'єкта було припинено з причин відсутності фінансування з боку уряду РЕГ, відновлення робіт відбулося тільки в липні 2018 року.

З моменту поновлення робіт Duglas Alliance здійснила монтаж понад 1 100 тонн гідравлічного та механічного обладнання, приступила до зведення річища бетонної дамби та до пристрою цементаційної завіси, а також до виконання буровибухових робіт на відвідному каналі будівлі ГЕС. На всіх основних спорудах ГЕС укладено близько 55,0 тис. м³ бетону.

Як раніше писало РБК-Україна, Фонд державного майна України продав Первомайську гідроелектростанцію (ГЕС).