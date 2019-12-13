Фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Яну Дугарь відправили під домашній арешт. Відповідне рішення оголосив головуючий суддя, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокуратури, яка вимагала цілодобовий домашній арешт для Дугарь. Адвокати заперечували проти клопотання сторони обвинувачення, і вважають підозру необгрунтованою. Її також намагалися взяти на поруки.

Нагадаємо, за даними слідства, Дугарь брала участь в організації вбивства Шеремета. Слідчі вважають, що це саме вона проводила розвідку біля будинку жертви і збирала інформацію про розміщення камер відеоспостереження. Відзначимо, вона єдина, хто потрапив на відеозаписи в денний час.

Раніше також повідомлялося, що Національна поліція у справі про вбивство Шеремета провела обшуки в квартирі волонтерів Євгенія і Наталії Акастелових. Обшуки проходили через їх зв'язки з волонтером Юлією Кузьменко, яку підозрюють в мінуванні та дистанційному підриві автомобіля журналіста.

