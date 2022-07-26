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Дует українців із НБА гратиме за збірну України у відборі до ЧС-2023 у серпні

Фото: Святослав Михайлюк проти збірної Іспанії (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

У двох серпневих поєдинках кваліфікації до чемпіонату світу-2023 баскетбольна збірна України може розраховувати на оборонця Святослава Михайлюка та центрового Олексія Леня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на basket.com.ua.

Українці з-за океану повинні допомогти збірній у другому раунді відбору на Мундіаль. Національна команда України гратиме проти збірної Італії 24 серпня, а зі збірною Ісландії зустрінеться 27 серпня.

Михайлюк зіграв у липневих матчах кваліфікації до ЧС-2023. Оборонець "Торонто Репторз" провів поєдинки проти збірних Грузії, Північної Македонії та Іспанії. Михайлюк став MVP збірної України в липні, набираючи за майже 24 хвилини на паркеті в середньому 18,3 очок (плюс 5 підбирань і 1,7 перехоплення).

Натомість Лень гратиме за "синьо-жовтих" вперше з 2018 року. Тоді він захищав кольори збірної у кваліфікації до ЧС-2019. Міг центровий "Сакраменто Кінгз" зіграти і в липні, але пропустив цикл матчів через проблеми зі здоров'ям.

Збірна України проведе чотири контрольні матчі в серпні. Три з них – на товариському турнірі в Туреччині, що відбудеться 10-15 серпня. Базою підготовки національної команди залишиться Рига.

До слова, баскетбольний "Прометей" оформив перехід центрового збірної Чехії Балвіна.

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