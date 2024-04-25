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Дуэт лидеров "Бостона" образцовым аллей-упом не спас от неудачи: момент дня в НБА

Фото: Джейсон Тейтум и Джейлен Браун набрали 61 очко на двоих (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавили форварды "Бостон Селтикс" Джейлен Браун и Джейсон Тейтум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Звезды "Селтикс" покорили взаимодействием в дебюте встречи с "Майами". Вдвоем они разогнали контратаку "Бостона", на финише которой Тейтум положил двумя руками сверху после "парашюта" Брауна.

Их стараний, однако, не хватило для всеобщего успеха. "Хит" одержали выездную победу (111:101) и сравняли счет в серии первого раунда плей-офф. После обмена победами в Бостоне команды переезжают на следующие два поединка во Флориду.

Самым результативным на паркете стал Браун. Он набрал 33 очка, сделал 8 подборов и отдал 1 ассист. В свою очередь Тейтум добавил в копилку "Селтикс" еще 28 пунктов.

 

 

Кто такой Джейсон Тейтум

Уроженец Сент-Луиса (штат Миссури), на студенческом уровне выступал за Университет Дьюка. Выбран "Бостоном" под 3-м номером на драфте НБА-2017.

Проводит седьмой сезон в рядах "Селтикс". Пятикратный участник Матча всех звезд НБА и Самый ценный игрок выставочного поединка-2023. Стал олимпийским чемпионом Токио в составе сборной США. Заработает 195 млн долларов по контракту с "Бостоном" до 2025 года.

Крестник звезды НБА начала 2000-х Ларри Хьюза. Дружит с лидером хоккейной "Флориды Пантерз" Мэттью Ткачуком и экс-центровым "Сакраменто" Гарри Джайлсом. Стал лицом сети пиццерий Imo's Pizza и бренда Air Jordan.

К слову, накануне защитник "Клипперс" Манн возглавил подборку моментов с путбэком против "Далласа".

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