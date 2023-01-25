Дудченко финишировал на подиуме в индивидуальной гонке чемпионата Европы по биатлону

Уверенной победой норвежца Эндре Стремсхейма завершилось первое соревнование в мужской программе биатлонного первенства Европы в швейцарском Ленцерхайде. Украинский биатлонист Антон Дудченко получил серебряную медаль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
25-летний скандинав стал лучшим на дистанции в два десятка километров. Гонку с четырьмя огневыми рубежами он прошел за 51:05,7 минут.
Стремсхейм не допустил ни одного промаха и опередил Дудченко на более чем две минуты. Украинец в свой пассив записал одну штрафную минуту во время первой стрельбы в стойке. Дополнил подиум словенец Планко (1 промах).
Хуже всего среди украинских биатлонистов выступил Денис Насыко. Он 6 раз промахнулся и финишировал за пределами топ-50. В свою очередь Тищенко, Цымбал, Прима и Лесюк продемонстрировали посредственную стрельбу и скорость по дистанции, поэтому расположились за пределами первой десятки.
Чемпионат Европы, биатлонная индивидуальная гонка 20 км, мужчины:
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12. Артем Тищенко (+3:58,7)
19. Богдан Цымбал (+4:45,9)
36. Артем Прима (+6:31,9)
47. Тарас Лесюк (+6:47,2)
64. Денис Насыко (+8:56,8)
К слову, ранее Джима завоевала "серебро" чемпионата Европы в индивидуальной гонке среди женщин.
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