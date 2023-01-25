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Дудченко финишировал на подиуме в индивидуальной гонке чемпионата Европы по биатлону

Фото: Антон Дудченко оказался сильнейшим среди украинцев (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой норвежца Эндре Стремсхейма завершилось первое соревнование в мужской программе биатлонного первенства Европы в швейцарском Ленцерхайде. Украинский биатлонист Антон Дудченко получил серебряную медаль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

25-летний скандинав стал лучшим на дистанции в два десятка километров. Гонку с четырьмя огневыми рубежами он прошел за 51:05,7 минут.

Стремсхейм не допустил ни одного промаха и опередил Дудченко на более чем две минуты. Украинец в свой пассив записал одну штрафную минуту во время первой стрельбы в стойке. Дополнил подиум словенец Планко (1 промах).

Хуже всего среди украинских биатлонистов выступил Денис Насыко. Он 6 раз промахнулся и финишировал за пределами топ-50. В свою очередь Тищенко, Цымбал, Прима и Лесюк продемонстрировали посредственную стрельбу и скорость по дистанции, поэтому расположились за пределами первой десятки.

Чемпионат Европы, биатлонная индивидуальная гонка 20 км, мужчины:

  1. Эндре Стремсхейм
  2. Антон Дудченко (+2:04,7)
  3. Ловро Планко (+2:16,5)

...

12. Артем Тищенко (+3:58,7)

19. Богдан Цымбал (+4:45,9)

36. Артем Прима (+6:31,9)

47. Тарас Лесюк (+6:47,2)

64. Денис Насыко (+8:56,8)

К слову, ранее Джима завоевала "серебро" чемпионата Европы в индивидуальной гонке среди женщин.

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Биатлон