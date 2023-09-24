Дуда сделал еще одно заявление об украинском зерне

Польша подготовила транзитные коридоры, которыми Украина сможет экспортировать свое зерно странам, нуждающимся в нем. Однако Варшава оставит в силе свой запрет на экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды в эфире TVP1.

Дуда считает правильным решение о введении запрета на продажу украинского зерна и другой продукции в Польше.

При этом он добавил, что необходимо сделать все, чтобы транзит украинского зерна был как можно больше.

"Благодаря труду наших фермеров мы самодостаточны. Нам не нужны зерно из Украины. Их замечательные урожаи во время войны очень мало достались странам, которые в их действительно нуждались. В Польше подготовили транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может проходить через Польшу и экспортироваться куда нужно. Мы пытаемся помочь Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи", - заявил Дуда.

Конфликт между Украиной и Польшей

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на государственном уровне.

Украина подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН заявил, что партнеры в Европе подрывают солидарность политическим театром. В Польше в свою очередь сделали ряд резких заявлений, в частности, о снижении помощи Украине из-за "зернового вопроса" и поставках оружия.

Детальнее о том, что происходит между Украиной и Польшей - в материале РБК-Украина.