Дуда посетил день рождения экс-президента Чехии Земана вопреки советам МИД
Президент Польши Анджей Дуда посетил празднование дня рождения бывшего президента Чехии Милоша Земана. Министерство иностранных дел Польши советовало ему не ехать на мероприятие.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в эфире TOK FM.
Польский лидер Анджей Дуда присутствовал на торжественном праздновании дня рождения Земана, которое прошло в одном из чешских замков. На мероприятии также были президент Словакии Петер Пеллегрини, президент Сербии Александар Вучич, премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо.
Этот инцидент вызвал скандал в Польше, поскольку Дуда был на праздновании вместе с пророссийскими политиками, которые продолжают активно сотрудничать с Москвой, несмотря на войну в Украине.
"Этот визит обсуждался в МИД, мы советовали не делать этого. Я бы посоветовал президенту выбрать других друзей", - отметил Сикорский.
Позже на странице министерства в Польше уточнили, что визит Дуды был согласован с ведомством.
К слову, Милош Земан и сам занимал пророссийскую позицию до начала полномасштабной войны в Украине. Только после 24 февраля 2022 года он начал критиковать Москву.
Что предшествовало
Напомним, Польша активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. В частности, страна приютила большое количество украинских беженцев.
Также Варшава предоставила украинским защитникам большое количество военной техники.
По словам Дуды, общая стоимость польской военной помощи, переданной Украине, составляет около 3 млрд долларов.
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