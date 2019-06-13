Дуда і Трамп підписали декларацію про розширення військового контингенту США в Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда і президент США Дональд Трамп у Вашингтоні підписали декларацію про співпрацю у сфері оборони щодо присутності збройних сил США на території Польщі. Про це повідомляє RMF24.

Згідно з декларацією, США планують збільшити своє нинішнє військове присутність у Польщі більш ніж на 1 тис. солдатів в найближчому майбутньому.

Декларації підкреслюється, що Польща і Сполучені Штати підтверджують свої зобов'язання перед Організацією Північноатлантичного договору (НАТО), включаючи зобов'язання, які випливають із статей 3 і 5 Північноатлантичного договору, в якості основи для взаємних оборонних відносин.

Раніше президент США Дональд Трамп розповів, що остаточно питання про збільшення американської військової присутності в Польщі не вирішене, однак сам він обмірковує можливість перекидання туди з Німеччини додатково 2 тис. військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що Польща оприлюднить угоду зі Сполученими Штатами про посилення американської військової присутності в Польщі.