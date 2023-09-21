Дуда рассказал, почему не смог встретиться с Зеленским в Нью-Йорке

Дуда отметил, что несмотря на такую накладку во времени, он все равно мог встретиться с Зеленским, "если бы украинская сторона выдвинула такое требование".

"Как только будет возможность, я обязательно поговорю с ним, но мы точно не будем говорить при свете камер. Только так, как мы уже говорили много раз, мы будем говорить с глазу на глаз, так, как разговаривают два друга, которые хотят решить различные сложные ситуации", - уточнил польский президент.

Он также добавил, что считает слова главы украинского государства о том, что Польша ограничениями на импорт зерна готовит сцену для московского актера, несправедливыми.

"Это спор, который касается определенного маленького кусочка наших отношений. Не проецируйте его на все, потому что он не имеет под собой никакой почвы, и от него выиграют только другие", - подчеркнул Дуда.

Конфликт между Польшей и Украиной

Напомним, 15 сентября Польша решила в одностороннем порядке продлить запрет на импорт украинского зерна, несмотря на то, что Еврокомиссия отменила соответствующие меры.

После этого Украина начала подавать иск на Польшу во Всемирную торговую организацию, а Зеленский резко раскритиковал действия Варшавы с трибуны Генассамблеи ООН.

Уже сегодня украинские и польские чиновники договорились вести переговоры для урегулирования конфликта.

Более детально о накале между Польшей и Украиной можете узнать в материале РБК-Украина.