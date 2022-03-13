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Дуда про застосування Росією зброї масового ураження: це буде переломним моментом для НАТО

Автор: Валерія Поліщук

Президент Польщі Анджей дуда заявив, що Росія може застосувати хімічну зброю, оскільки Володимир Путін перебуває в дуже складній ситуації. І якщо він це зробить, за словами польського президента, це буде переломним моментом для НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Якщо Путін застосує зброю масового ураження, це стане переломним моментом. Напевно Північноатлантичному альянсу доведеться сісти за стіл переговорів і серйозно задуматися про те, що робити, тому що тоді це стане небезпечним не тільки для Європи або нашого регіону, але і для всього світу", - заявив Дуда.

При цьому він додав, що Путін політично вже програв війну, а внутрішньо він її не виграє.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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НАТОАнджей ДудаВійна Росії проти України