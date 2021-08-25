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Дуда назвав "історично складними" відносини між Україною та Польщею

Автор: РБК-Україна

Президент Анджей Дуда заявив, що польсько-українські відносини історично складні. Він прагне "вирішити цю проблему".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Польський президент назвав "величезною" шкоду, яку в минулому його країні "принесли українці".

"Волинський злочин, вбивства поляків і вся справа, пов'язана з Другою світовою війною та після Другої світової війни. Шкода, яку завдали нам українці, була величезною, її важко описати", - сказав Дуда.

Водночас, він не відкидає того, що Україна також має різні претензії до Польші.

"Тому це взаємна проблема. Ми повинні її вирішити. Так, як колись ця проблема була вирішена з Німеччиною, і ця дружба, і співпраця були можливі, незважаючи на те, що історія запам'ятовується і трактується як своєрідне нагадування, щоб це більше ніколи не повторилося. Так само ми будемо тут прагнути до цього", - сказав президент.

Дуда додав, що "в цьому контексті ми не повинні забувати, що живемо сьогодні, і що майбутнє попереду, - справи наших дітей, справи наших онуків".

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ПольшаАнджей Дуда