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Дуда хочет организовать при председательстве Польши в ЕС саммит с Украиной: какие темы

Четверг 02 мая 2024 03:02
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Дуда хочет организовать при председательстве Польши в ЕС саммит с Украиной: какие темы Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Президент Польши Анджей Дуда считает, что во время председательства страны в Европейском союзе в следующем году Варшава должна сосредоточиться, среди прочего, на вопросе евроинтеграции Украины и ликвидации последствий российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По словам лидера Польши, в первой половине 2025 года Варшаве следует организовать два саммита - с Украиной и с Соединенными Штатами Америки.

Эти саммиты, организованные во время председательства Польши в ЕС, должны быть сосредоточены на вопросах восстановления Украины и вступления страны в Евросоюз, предложил Дуда во время выступления в Президентском дворце по случаю 20-летия вступления Польши в ЕС.

"Я считаю, что мы должны организовать в Польше два европейских саммита именно для того, чтобы подчеркнуть важность этих важнейших элементов развития Европы для будущего", - отметил он.

Дуда уточнил, что выступает за организацию саммита ЕС - США, и второго саммита ЕС - Украина, который будет "сосредоточен на вопросах восстановления Украины и вступления Украины в Европейский союз".

Председательство Польши в ЕС

Напомним, согласно графику, Польша снова будет председательствовать в Евросоюзе в первой половине 2025 года. Кроме нее, трио главенствующих государств будет сформировано вместе с Данией и Кипром.

Отметим, год назад Дуда также заявлял, что одним из приоритетов Польши во время председательства в Совете ЕС будет членство Украины и Молдовы.

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