Дуда допустил размещение в Польше ядерного оружия

Польша обсуждает с США возможное размещение ядерного оружия в рамках Программы совместного использования ядерной энергии НАТО.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Gazeta Polska.
Он напомнил, что Польша не является ядерным государством, но является членом НАТО. Поэтому страна может получить ядерное оружие в ближайшем будущем.
По словам Дуды, потенциально всегда есть возможность принять участие в Программе совместного использования ядерной энергии. Польша уже провела переговоры с представителями США.
"Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли США такую возможность. Тема открыта", - заявил президент.
Отметим, Nuclear sharing - это концепция НАТО по сдерживанию ядерной политики. Так, страны, не имеющие ядерного оружия, могут с другими членами альянса планировать его использование.
Напомним, ранее в США допустили, что Россия может ударить по аэропортам Польши.
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