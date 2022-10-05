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Дуда допустил размещение в Польше ядерного оружия

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Польша обсуждает с США возможное размещение ядерного оружия в рамках Программы совместного использования ядерной энергии НАТО.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Gazeta Polska.

Он напомнил, что Польша не является ядерным государством, но является членом НАТО. Поэтому страна может получить ядерное оружие в ближайшем будущем.

По словам Дуды, потенциально всегда есть возможность принять участие в Программе совместного использования ядерной энергии. Польша уже провела переговоры с представителями США.

"Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли США такую ​​возможность. Тема открыта", - заявил президент.

Отметим, Nuclear sharing - это концепция НАТО по сдерживанию ядерной политики. Так, страны, не имеющие ядерного оружия, могут с другими членами альянса планировать его использование.

Напомним, ранее в США допустили, что Россия может ударить по аэропортам Польши.

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Ядерное оружиеПольшаСоединенные Штаты АмерикиНАТО