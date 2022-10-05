Дуда допустил размещение в Польше ядерного оружия

Он напомнил, что Польша не является ядерным государством, но является членом НАТО. Поэтому страна может получить ядерное оружие в ближайшем будущем.

По словам Дуды, потенциально всегда есть возможность принять участие в Программе совместного использования ядерной энергии. Польша уже провела переговоры с представителями США.

"Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли США такую ​​возможность. Тема открыта", - заявил президент.

Отметим, Nuclear sharing - это концепция НАТО по сдерживанию ядерной политики. Так, страны, не имеющие ядерного оружия, могут с другими членами альянса планировать его использование.