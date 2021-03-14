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Дубінського можуть виключити з партії "Слуга народу"

Автор: РБК-Україна

Народного депутата Олександра Дубінського можуть виключити з партії "Слуга народу". Таке питання вже розглядається.

Про це йдеться в заяві на сайті партії.

"... у зв'язку з діями, які можуть трактуватися як невизнання статуту партії і невиконання членом партії статутних обов'язків, розглядається питання про виключення Олександра Дубінського з членів партії", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній раді Євгенія Кравчук в коментарі РБК-Україна повідомила, що київський обласний осередок сьогодні обрав нового керівника. Таким чином, Дубінський більше не очолює місцеву організацію "Слуги народу" в Київській області.

Замість нього на конференції обрали нардепа Андре Мотовиловця. Відзначимо, напередодні партія змінила статут, згідно з яким створюється новий керівний орган - до нього входять керівники обласних осередків.

У лютому Дубінського виключили з фракції "Слуги народу" у Верховній раді. До цього США звинуватили його у втручанні в американські вибори і внесли в санкційний список.

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Новини України партияСлуга народа
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