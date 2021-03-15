Дубинського виключили з партії "Слуга народу"

Наголошується, що Дубинський 14 березня за власною ініціативою провів "якийсь захід", де прийняли рішення про переобрання голови та членів політичної ради Київської обласної організації.

"Однак розгляд питання про обрання голови структурного утворення партії "Слуги народу" неможливий без попереднього затвердження головою партії та погодження головами політради та національної ради громад... Такими своїми діями Олександр Дубинський грубо порушив вимоги статуту", - повідомили в партії.

Також у "СН" додали, що дії Дубинського дискредитують партію "Слуга народу". Він може оскаржити рішення на наступному з'їзді партії.

"Якщо людина не член партії, на неї не поширюється партійний статус. Треба якимось правилами партійними служити. Він хотів приймати якісь рішення неузгоджені. Ми йому відкрили шлях. Зелений колір не тяжіє над паном Дубинський", - пояснив рішення партії Корнієнко на брифінгу.

Він додав, що Дубинський залишається заступником голови фінансового комітету Верховної ради.