ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дубілет назвав кількість населення України разом з окупованими територіями

Новини » Суспільство     06.02.2020 - 17:07
Дубілет назвав кількість населення України разом з окупованими територіями
Фото: Дмитро Дубілет (РБК-Україна)

Загальна цифра може бути на рівні 44 млн осіб

На сьогоднішній день загальне населення України разом з окупованими територіями становить близько 44 млн осіб. Про це сказав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дублет в інтерв'ю "Громадському".

Як зазначив міністр, у рамках проекту "Оцінка чисельності наявного населення України", була названа кількість наявного населення на території, яке контролюється українською владою.

"Це не свідчить про те, що ми забули про людей, які знаходяться на окупованих територіях, але на жаль, у нас немає можливості порахувати тих людей, які там залишилися", - сказав він.

За його словами, за останні роки Державна служба статистики може лише приблизно оцінити кількість населення на окупованих територіях.

"Я думаю, якщо порахувати людей, які залишилися на окупованих територіях, якщо взяти до загального числа усіх, то буде приблизно 44 мільйона, десь так", - повідомив міністр.

Нагадаємо, дані проекту "Оцінка чисельності наявного населення України" показали, що в Україні станом на 1 грудня 2019 проживає 37,289 млн осіб з похибкою близько 3% (тобто близько 1 млн осіб). Ці дані відрізняються від даних, які щомісячно публікує Державна служба статистики (41,922 млн осіб), оскільки не включають тих, хто проживає на окупованій території Донбасу (близько 3,8 млн осіб).

Відзначимо, у ЗМІ була поширена інформація про те, що автори "Оцінки чисельності наявного населення України" отримали свої цифри за допомогою множення цифр Держстату на коефіцієнт 0,888.

У Кабміні вважають ідею продажу SIM-карток за паспортом поки не своєчасною Уряд запустить 50 онлайн-послуг у 2020 році
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниДержавна служба статистикинаселение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся