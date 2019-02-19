Дубіль: медреформа зробила Україну лідером захворюваності на кір в Європі

Фото: Валерій Дубіль (facebook.com/dubil.valerii)

Дубіль зазначив, що в Україні понад 54 тисячі хворих на кір

В Україні захворіло кором в рази більше людей, ніж у інших країнах Європи разом узятих, це говорить про "безхребетність управлінців" у галузі охорони здоров’я і хибний вибраний шлях "реформ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог народного депутата з фракції "Батьківщина", заступника голови партії Валерія Дубіля на сайті "КиевVласть".

"В Україні понад 54 тисячі хворих на кір, а у решті країн Європейського регіону загалом - трохи більше ніж 34 тисячі. Це - останні дані зі звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) для Європейського регіону", - пише він.

За словами нардепа, поширення хвороби можна було не допустити, "якби влада займалася інтересами українців, а не власними".

"Влада у розпал епідемії грипу проводить вакцинальну кампанію з кору (про це я писав у минулих блогах), думаючи, що так може стримати епідемію. Кампанію, яку, говорять епідеміологи, потрібно було проводити задовго до, а не під час, бо це - небезпечно. У свою чергу люди не поспішають робити щеплення - бо за останнє десятиліття у країні посилилися антивакцинальні настрої. І не через суб’єктивні думки мам чи тат, а через безглузде керівництво галуззю", - акцентує він.

Дубіль нагадав, що до 2008 року в Україні охоплення вакцинацією (не лише від кору, а загалом) було приблизно 85-95%. Це дозволяло досягати цілком ефективного захисту населення від багатьох епідемій. У 2016 році першу необхідну дозу вакцини від кору отримали тільки близько 40% українських дітей, а другу - близько 30%. Таке зниження охоплення щепленнями сталося через декілька подій.

"У 2008 році від щеплення від кору і краснухи вакциною, яка була не зареєстрована у нашій країні (її тоді завезли як гуманітарну допомогу ЮНІСЕФ) помер старшокласник із Краматорська. Українці зрозуміли, що держава не несе жодної відповідальності за якість та безпеку проведення щеплень. Подія друга - боротьба за контроль над фінансовими потоками в медицині між Богатирьовою, Азаровим і Бахтєєвою. Під час інформаційної війни вакцини від гепатиту В то ставали причиною смерті, то забороняли, то зупиняли дію її ліцензії. В результаті - всі вакцини виявилися якісними, але ж люди вже втратили довіру до вакцинації", - пише народний обранець.

"Подія третя - розмороження і повторне замороження вакцин від поліомієліту у 2015 році і "збут" її у 2016. Подія четверта. Відмова у 2015 році України від самостійних закупівель ліків і передача їх міжнародним організаціям. У результаті вакцини постачалися до України із затримкою до 1,5 року. Майже весь 2016 рік у медустановах не було вакцини від кору", - зазначив він.

Представник "Батьківщини" переконаний - за 10 років українці зневірилися у тому, що держава може забезпечити їх якісними і безпечними вакцинами. І повернути довіру до щеплень і знизити ризик епідемії зможе тільки страхова медицина.

"Чого нині бояться українці? Що їх недообстежать перед щепленням, що у випадку побічних реакцій вони з ними залишаться сам на сам. Страхова медицина ж це враховує. Вона дозволить провести коректну фінансову оцінку здоров’я пацієнта, визначить (і компенсує!) рівень шкоди при ускладненні чи неправильному лікуванні. Лікар сам буде зацікавлений у тому, щоб якісно обстежувати чи лікувати, інакше отримає великий штраф", - написав Дубіль.

Таким чином, чиновник і держава платитимуть пацієнтові за свої помилки, говорить Валерій Дубіль.

"Тільки така повна фінансова відповідальність поверне довіру українців до вакцинації і зупинить епідемії страшних хвороб", - резюмував нардеп.