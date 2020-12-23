Дубай починає масову вакцинацію від коронавірусу

Фото: вакцина (freepik)

Сьогодні, 23 грудня, Дубай розпочинає безкоштовну вакцинацію населення від коронавірусу. Щеплення будуть робити препаратом компаній Pfizer і BioNTech.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, Дубай приєднався до Саудівської Аравії, яка минулого тижня розпочала масову вакцинацію населення від COVID-19. ОАЕ стала першою арабською країною, яка почала використовувати вакцину Pfizer і BioNTech.

Крім того, напередодні уряд ОАЕ розпочали вакцинацію населення препаратом, розробленим Китайською національною фармацевтичною групою (Sinopharm), заявивши, що за підсумками заключної фази клінічних досліджень препарат ефективний на 86%.

Зазначається, що станом на 23 грудня в ОАЕ зафіксовано 195 878 випадків коронавірусу та 642 смерті від нього.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вакцина від COVID-19 Pfizer і BioNTech показала 95%-ву ефективність.

Також РБК-Україна писало, що 22 грудня, Сербія отримала перші дози вакцини від коронавірусу компаній BioNTech / Pfizer.

Крім того, Україна обговорює з представниками Європейського Союзу можливість надання вакцини від коронавірусу.