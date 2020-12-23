Дубай начинает массовую вакцинацию от коронавируса

Фото: вакцина (freepik)

Сегодня, 23 декабря, Дубай начинает бесплатную вакцинацию населения от коронавируса. Прививки будут делать препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, Дубай присоединился к Саудовской Аравии, которая на прошлой неделе начала массовую вакцинацию населения от COVID-19. ОАЭ стала первой арабской страной, которая начала использовать вакцину Pfizer и BioNTech.

Кроме того, накануне правительство ОАЭ начали вакцинацию населения препаратом, разработанным Китайской национальной фармацевтической группой (Sinopharm), заявив, что по итогам заключительной фазы клинических исследований препарат эффективен на 86%.

Отмечается, что по состоянию на 23 декабря в ОАЭ зафиксировано 195 878 случаев коронавируса и 642 смерти от него.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцина от COVID-19 Pfizer и BioNTech показала 95%-ную эффективность.

Также РБК-Украина писало, что 22 декабря, Сербия получила первые дозы вакцины от коронавируса компаний BioNTech / Pfizer.

Кроме того, Украина обсуждает с представителями Европейского Союза возможность предоставления вакцины от коронавируса.