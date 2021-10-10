У Дубаї в ході рейду вилучили півтонни кокаїну на понад 130 млн доларів

У Дубаї правоохоронці в ході поліцейського рейду знайшли та вилучили 500 кілограмів чистого кокаїну. Його вартість оцінили у понад 130 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Поліцейські арештували одну людину близькосхідного походження. Правоохоронці вважають, що він був посередником для міжнародного наркосиндикату.
За даними арабський ЗМІ, наркотики були заховані всередині вантажного контейнера.
Об'єднані Арабські Емірати, до яких входить і емірат Дубай, проводять політику нетерпимості до зберігання наркотиків. Правоохоронці розповіли, що вони запобігли спробі контрабанди кокаїну після того, як отримали повідомлення про вантажний контейнер в морському порту.