ДТП на Закарпатті: у лікарні померла одна з постраждалих

Потерпіла від початку госпіталізації перебувала у вкрай важкому стані

У Закарпатській області в Мукачівській центральні районній лікарні померла дівчина, котра була однією із постраждалих в масштабній аварії на трасі Київ-Чоп, що сталась 4 серпня. Про це повідомила заступник головного лікаря Мирослав Гавришко, передає Mukachevo.net.

За словами Гавришко, дівчину прооперували після того, як доставили до лікарні. Потерпіла від початку госпіталізації була у вкрай важкому стані. Померла є уродженкою Одеської області.

"Вчора ми її прооперували і сподівалися на диво, але занадто складними були травми, вона багато втратила крові. Також у дуже важкому стані залишається водій VW Tiguan", - сказала заступник головного лікаря.

Також додала, що загалом внаслідок аварії під Мукачевом медики госпіталізували чотирьох потерпілих. Усіх одразу ж прооперували. Наразі життю двох нічого не загрожує. Ще один у важкому стані.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 4 серпня 2018 року, у зв'язку з масштабною аварією, яка відбулася на Закарпатті, трасу Київ-Чоп перекривали на кілька годин. Внаслідок аварії на Закарпатті постраждали четверо осіб, вони травми отримали різного ступеня важкості. Потерпілі є жителями Чернівецької, Львівської та Одеської областей.

За попередньою інформацією, Volkswagen Tiguan виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення спочатку з Mercedes, а потім з Volkswagen Transporter.