ДТП на Закарпатье: в больнице скончалась одна из пострадавших

Потерпевшая от начала госпитализации находилась в крайне тяжелом состоянии

В Закарпатской области в Мукачевской центральные районной больнице скончалась девушка, которая была одной из пострадавших в масштабной аварии, которая произошла 4 августа на трассе Киев-Чоп. Об этом сообщила заместитель главного врача Мирослав Гавришко, передает Mukachevo.net.

По словам Гавришко, девушку прооперировали после того, как доставили в больницу. Потерпевшая с самого начала госпитализации была в крайне тяжелом состоянии. Умершая является уроженкой Одесской области.

"Вчера мы ее прооперировали и надеялись на чудо, но слишком сложными были травмы, она много потеряла крови. Также в очень тяжелом состоянии остается водитель VW Tiguan", - сказала заместитель главного врача.

Также добавила, что всего в результате аварии под Мукачевом медики госпитализировали четверых пострадавших. Всех сразу же прооперировали. Сейчас жизни двух ничего не грозит. Еще один в тяжелом состоянии.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 4 августа 2018 года, в связи с масштабной аварией, которая произошла на Закарпатье, трассу Киев-Чоп перекрывали на несколько часов. Вследствие аварии на Закарпатье пострадали четверо человек, они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие являются жителями Черновицкой, Львовской и Одесской областей.

По предварительной информации, Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и допустил столкновение сначала с Mercedes, а затем с Volkswagen Transporter.