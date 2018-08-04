Масштабна ДТП на Закарпатті: трасу Київ-Чоп перекрили на кілька годин

Один із потерпілих у вкрай важкому стані

У зв'язку з масштабною аварією, яка відбулася сьогодні вранці на Закарпатті, трасу Київ-Чоп перекрили на кілька годин, організовано об'їзд. Про це повідомляє місцеве видання Mukachevo.net.

Повідомляється, що один із потерпілих у вкрай важкому стані, за його життя боряться лікарі.

Як уточнили виданню у поліції, повідомлення про аварію надійшло о 8:14 сьогодні, 4 серпня. Аварія сталася на ділянці траси Київ - Чоп між селами Клячаново та Іванівці. На місці працюють рятувальники і поліція.

Нагадаємо, внаслідок масштабної аварії на Закарпатті постраждали четверо осіб, вони отримали різного ступеня важкості травми. Потерпілі є жителями Чернівецької, Львівської та Одеської областей.

За попередньою інформацією, Volkswagen Tiguan виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення спочатку з Mercedes, а потім з Volkswagen Transporter. Поліція працює на місці події та встановлює всі обставини аварії.