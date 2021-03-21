ДТП біля столичного зоопарку: автомобіль протаранив машину аварійної служби
Фото: ДТП в Києві (dtp.kiev.ua)
Важка ДТП з постраждалими сталася на проспекті Перемоги біля Київського зоопарку. Унаслідок аварії постраждали чотири людини.
BMW на високій швидкості протаранив автомобіль аварійної служби. Дівчина водій автомобіля BMW в критичному стані, передній пасажир у важкому, двоє пасажирів ззаду - середньої тяжкості.
Наголошується, що аварійні служби перекрили ділянку аварії на проспекті Перемоги.
Нагадаємо, у Хмельницькій області на трасі зіткнулися маршрутка і легковий автомобіль. Унаслідок інциденту постраждали сім осіб.
Крім того, в місті Васильків Київської області легковий автомобіль зіткнувся з військовим літаком.