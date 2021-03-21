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ДТП біля столичного зоопарку: автомобіль протаранив машину аварійної служби

Новость на русском → Київ, Неділя 21 березня 2021 02:40
ДТП біля столичного зоопарку: автомобіль протаранив машину аварійної служби Фото: ДТП в Києві (dtp.kiev.ua)
Автор: Артур Родивилов

Важка ДТП з постраждалими сталася на проспекті Перемоги біля Київського зоопарку. Унаслідок аварії постраждали чотири людини.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

BMW на високій швидкості протаранив автомобіль аварійної служби. Дівчина водій автомобіля BMW в критичному стані, передній пасажир у важкому, двоє пасажирів ззаду - середньої тяжкості.

Наголошується, що аварійні служби перекрили ділянку аварії на проспекті Перемоги.

Нагадаємо, у Хмельницькій області на трасі зіткнулися маршрутка і легковий автомобіль. Унаслідок інциденту постраждали сім осіб.

Крім того, в місті Васильків Київської області легковий автомобіль зіткнувся з військовим літаком.

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