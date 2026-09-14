Дело ДТП с участием детектива НАБУ закрыли через 8 лет: адвокат обратился к Зеленскому

Что известно о ДТП и гибели девушки

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 апреля 2018 года на улице Васильковской в Киеве – автомобиль, которым управлял детектив НАБУ Андрей Русаев, сбил 23-летнюю Марину Арустамову. Девушку госпитализировали с тяжелыми травмами, однако 11 апреля она скончалась в больнице.

По факту аварии было открыто уголовное производство. Однако уже в июле 2019 года, по словам адвоката Александра Щербины, прокуратура Киева признала, что следователи Национальной полиции расследуют дело неэффективно.

После этого дальнейшее расследование было поручено Территориальному управлению ДБР в Киеве. Впоследствии ДБР приняло решение о закрытии уголовного производства якобы из-за отсутствия в действиях водителя – детектива НАБУ – состава уголовного преступления.

Потерпевшим даже не сообщили

По словам адвоката, дело было закрыто в 2025 году без уведомления потерпевшей стороны. Такое решение мотивировали психологической экспертизой с применением полиграфа, которую провел эксперт, участвовавший в деле и привлекаемый дисциплинарной комиссией к ответственности.

Экспертизу провели по инициативе Русаева – именно в период, когда другим детективам НАБУ сообщали о подозрении по делам о ДТП.

Это произошло несмотря на наличие категорически иного заключения судебного эксперта психолога-полиграфолога, инициированного следователем ДБР. В нем отмечалось, что вопросы, поставленные в ходе процессуальных действий, Русаев сообщал неправду.

Суд встал на сторону виноватого

Представители потерпевшей стороны обжаловали решение о закрытии, однако суд отказал в удовлетворении их жалобы.

В обращении к президенту адвокат потерпевшей отмечает, что за восемь лет расследования семья так и не получила ответа, кто должен нести ответственность за смерть ребенка. В то же время человек, непосредственно причастный к аварии, фактически оставался в статусе свидетеля.

"Прошло 8 лет, но вместо ответа на простой вопрос, кто должен нести ответственность за смерть ребенка, семья получила годы расследования, экспертиз, противоречий и, наконец, закрытие уголовного производства", – говорит он.

Щербина добавил, что семья, потерявшая близкого человека, так и не получила ответов.

"Особенно трудно объяснить обществу и семье одну вещь. Как может быть так, что человек, непосредственно причастный к смертельному ДТП на пешеходном переходе, годами фактически остается в статусе свидетеля? В этом деле проводились многочисленные экспертизы, их выводы противоречили друг другу", – говорит юрист.

Адвокат обратился к Президенту

В обращении к президенту Щербина подчеркивает, что не просит вмешиваться в расследование или определять виновного. Он призывает главу государства в пределах его полномочий обратить внимание на общественно важное дело и способствовать тому, чтобы компетентные органы обеспечили независимую и законную проверку его обстоятельств.

"Я не прошу вас вмешиваться в расследование или судебное разбирательство, не прошу назначить виновного. Я прошу о другом. Публично обратить внимание на общественное важное дело в пределах ваших конституционных полномочий. Способствовать тому, чтобы уполномоченные государственные органы обеспечили надлежащую, независимую и законную проверку обстоятельств этого дела", – говорит адвокат.

Он добавил, что речь идет не об указаниях результата, а о гарантии соблюдения закона процессуальной независимости и праве семьи на эффективное расследование и доступ к правосудию.

"Общество и семья должны получить ответы от компетентных органов. Было ли это расследование действительно независимым? Почему оно длилось столько лет? Почему ключевое лицо в смертельном ДТП на пешеходном переходе имело такой процессуальный статус. И последнее, почему дело, в котором погиб ребенок, в конце концов было закрыто?" – говорит Щербина.