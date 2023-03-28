ua ru
Вт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ДТП с участием автобуса в Саудовской Аравии: 20 человек погибли, много раненых

Новина українською →
Вторник 28 марта 2023 07:35
ДТП с участием автобуса в Саудовской Аравии: 20 человек погибли, много раненых Фото: ДТП с участием автобусапроизошло в Саудовской Аравии (twitter.com/VoicefromAsir)
Автор: Константин Широкун

На юго-западе Саудовской Аравии, в провинции Ассир, произошло ДТП с участием автобуса. В результате аварии 20 человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Ihbaria.

Сообщается, что еще около 30 пассажиров пострадали в результате ДТП. Пострадавших доставили в центральную больницу Асира. Большинство полученных травм — ожоговые.

Автобус следовал из провинции Хамис Мушейт в Мекку. Предварительно причиной катастрофы называют неисправность тормозной системы. Потеряв управление, автобус столкнулся с легковым автомобилем, а затем опрокинулся на бок и загорелся.

Ранее сообщалось, что в столице Армении утром 7 марта произошла масштабная авария. В ДТП попал автобус, ранения получили 13 человек.

Напомним, недавно в Польше столкнулись два микроавтобуса , в которых находились украинцы. В результате аварии пятерых пассажиров госпитализировали.

Также ранее мы сообщали, что в Жашкове Черкасской области рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Саудовская Аравия ДТП
NEWS
Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки в Днепре: что обсудили
Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки в Днепре: что обсудили
DAILY
В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем