ДТП с участием автобуса в Саудовской Аравии: 20 человек погибли, много раненых

На юго-западе Саудовской Аравии, в провинции Ассир, произошло ДТП с участием автобуса. В результате аварии 20 человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Ihbaria .

Автобус следовал из провинции Хамис Мушейт в Мекку. Предварительно причиной катастрофы называют неисправность тормозной системы. Потеряв управление, автобус столкнулся с легковым автомобилем, а затем опрокинулся на бок и загорелся.

Сообщается, что еще около 30 пассажиров пострадали в результате ДТП. Пострадавших доставили в центральную больницу Асира. Большинство полученных травм — ожоговые.

Ранее сообщалось, что в столице Армении утром 7 марта произошла масштабная авария. В ДТП попал автобус, ранения получили 13 человек.

Напомним, недавно в Польше столкнулись два микроавтобуса , в которых находились украинцы. В результате аварии пятерых пассажиров госпитализировали.

Также ранее мы сообщали, что в Жашкове Черкасской области рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет.

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