У Туреччині автобус з туристами потрапив в ДТП

В результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з туристичним автобусом в турецькій Антальї в суботу постраждали 22 росіянина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство РФ в Туреччині.

Повідомляється, що сім чоловік з 22 відмовилися від медичної допомоги, були транспортовані в аеропорт і вилетіли в Росію. 15 осіб, в тому числі двоє неповнолітніх, машинами швидкої допомоги були доставлені в різні медустанови Анталії.

В даний час в лікарнях залишаються вісім росіян з травмами різного ступеня тяжкості, їх життю ніщо не загрожує.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у провінції Анталія туристичний автобус з'їхав з дороги і перекинувся, внаслідок чого постраждали близько 25 осіб. В автобусі їхали туристи з Норвегії та Польщі. Аварія сталася в районі міста Кемер.

До цього в Туреччині туристичний автобус зіткнувся з автомобілем, в результаті чого загинули 4 людини, ще 49 отримали поранення. ДТП сталося в районі міста Бандирма провінції Баликесір. Троє людей загинули на місці події, ще один - в медустанові.