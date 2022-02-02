ДТП з Трухіним: у "Слузі народу" обіцяють виключити депутата з фракції

За його словами, фракція чекала офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна. Але кадри з натільних полицівських камер говорять більше, ніж він може сказати у своє виправдання.

"Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні в партії "Слуга народу". Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить - таке рішення все одно буде прийнято, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування", - йдеться в заяві.

Арахамія зазначив, що в інших питаннях Олександр Трухін має співпрацювати зі слідством, щоб відповісти на питання, що стосуються ДТП і всього, що відбувається після нього.

Раніше "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео ДТП, учасником якої був нардеп. Поліціянт, чия була камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар, щоб покинути місце події. За словами поліціянта, нардеп мав ознаки сп'яніння.

Хто саме був за кермом, на відео не видно.