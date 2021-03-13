У ДТП на трасі під Одесою загинув поліцейський
У результаті ДТП на трасі Одеса-Вознесенськ-Новий Буг автомобіль Subaru зіткнувся з вантажівкою MAN. У результаті аварії загинув 43-річний водій легковика - працівник поліції, який перебував поза службою.
Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.
Зазначено, що Subaru рухався зі сторони м. Доброслав у напрямку Одеси. На неосвітленій ділянці дороги зіткнувся з вантажівкою з напівпричепом, який стояв у крайній правій смузі.
"Від отриманих травм водій помер на місці. Обставини ДТП встановлюються. Про подію поінформовано Державне бюро розслідувань. Вирішується питання про його правової кваліфікації", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, у Рівненській області 12 березня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх. Водій загинув, троє пасажирів у реанімації.
Як писало РБК-Україна, в Хмельницькій області на трасі зіткнулися маршрутка і легковий автомобіль. У результаті інциденту постраждали семеро людей.