ДТП с поездом в Черниговской области: в больнице скончался еще один ребенок

В больнице скончалась 3-летняя девочка, которая вместе с родителями и 8-летней сестрой попала в аварию с поездом в Черниговской области в среду, 12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.

Так, в результате ДТП, которое произошло на железнодорожном переезде вблизи пгт Куликовка, столкнулись электропоезд и легковой автомобиль, 32-летний водитель, его 29-летняя жена и их 8-летняя дочь погибли на месте.

"Второго ребенка, который получил травмы, сотрудники ГРПП поместили в служебный автомобиль и помчались навстречу "скорой" помощи, а затем сопровождали карету медиков в больницу. К сожалению, 3-летняя девочка скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Как отмечают в полиции, водитель автомобиля двигался в направлении Нежина через железнодорожный переезд, оборудованный световой и звуковой сигнализацией, а также соответствующими дорожными знаками.

"Водитель проигнорировал запрещенные сигналы и двинулся через переезд, в результате чего произошло столкновение с электропоездом сообщением "Чернигов-Нежин", - добавили в полиции.

В настоящее время следствие собирает материалы о происшествии, устанавливает и допрашивает свидетелей. Назначен ряд экспертиз.