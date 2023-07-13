ua ru
Чт, 13 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ДТП с поездом в Черниговской области: в больнице скончался еще один ребенок

Новина українською →
Чернигов, Четверг 13 июля 2023 11:05
ДТП с поездом в Черниговской области: в больнице скончался еще один ребенок Фото: в больнице умерла еще один ребенок, пострадавший из-за ДТП с поездом в Черниговской области (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Наталия Гурковская

В больнице скончалась 3-летняя девочка, которая вместе с родителями и 8-летней сестрой попала в аварию с поездом в Черниговской области в среду, 12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.

Так, в результате ДТП, которое произошло на железнодорожном переезде вблизи пгт Куликовка, столкнулись электропоезд и легковой автомобиль, 32-летний водитель, его 29-летняя жена и их 8-летняя дочь погибли на месте.

"Второго ребенка, который получил травмы, сотрудники ГРПП поместили в служебный автомобиль и помчались навстречу "скорой" помощи, а затем сопровождали карету медиков в больницу. К сожалению, 3-летняя девочка скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Как отмечают в полиции, водитель автомобиля двигался в направлении Нежина через железнодорожный переезд, оборудованный световой и звуковой сигнализацией, а также соответствующими дорожными знаками.

"Водитель проигнорировал запрещенные сигналы и двинулся через переезд, в результате чего произошло столкновение с электропоездом сообщением "Чернигов-Нежин", - добавили в полиции.

В настоящее время следствие собирает материалы о происшествии, устанавливает и допрашивает свидетелей. Назначен ряд экспертиз.

Как сообщалось, в Черниговской области в среду, 12 июля, легковой автомобиль попал под поезд. В результате погибли люди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Черниговская область
NEWS
Поврежденные многоэтажки и жертва в Киеве, взрывы в регионах: последствия ночной атаки
Поврежденные многоэтажки и жертва в Киеве, взрывы в регионах: последствия ночной атаки
DAILY
Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе
Милан Лелич, Юлия Акимова Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе