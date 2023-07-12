В Черниговской области авто попало под поезд. Погибла семья

В Черниговской области в среду, 12 июля, легковой автомобиль попал под поезд. В результате погибли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Как рассказали в "Укрзализныце", водитель автомобиля пренебрег правилами дорожного движения. Он выехал на железнодорожный переезд, несмотря на запретные световые и звуковые сигналы. В результате этого произошло столкновение с пригородным поездом, следовавшим по маршруту Чернигов – Нежин.

Авария произошла на перегоне Муравейка – Б. Олейника.

По предварительной информации, в результате инцидента смертельно травмированы мужчина, женщина и ребенок, находившиеся в автомобиле. Еще одного ребенка, который тоже был в автомобиле, забрала скорая.

Как отметили в "Укрзализныце", световая и звуковая сигнализация на переезде работали исправно. На месте происшествия работает полиция, однако из-за аварии возможны задержки поездов этого направления.

Фото: ДТП в Черниговской области (t.me/UkrzalInfo)

ДТП в Кировоградской области

Областная прокуратура сообщала, что автомобиль Mercedes-Benz двигался по трассе Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье. Тогда нетрезвый водитель-полицейский нарушил правила дорожного движения, превысил скорость и взлетел в кювет .

По данным следствия, за рулем находился сержант Кропивницкого районного отделения полиции.

Из-за ДТП три девушки погибли на месте происшествия.

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